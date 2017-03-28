Китай вперше за два роки отримав пасивне сальдо торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Вперше з 2015 року, Китай отримав негативне сальдо міжнародної торгівлі як товарами, так і послугами на рівні 154,2 млрд юанів (22 млрд дол США), передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Такі дані опублікувало державне управління валютного контролю КНР.
Згідно зі статистичними даними, в лютому доходи Китаю від зовнішньої торгівлі товарами і послугами склали 954,5 млрд. юанів, витрати - 1 трлн. 108,7 млрд. юанів, пасивне сальдо досягло 154,2 млрд юанів. При цьому, в січні цього року в міжнародній торгівлі товарами і послугами Китаю було відзначено позитивне сальдо в розмірі 225 млрд. юанів.
Зокрема, в лютому доходи від торгівлі товарами досягли 814,6 млрд юанів, витрати - 847,8 млрд юанів, пасивне сальдо склало 33,2 млрд юанів. У той же час доходи від торгівлі послугами склали 139,9 млрд юанів, витрати - 260,9 млрд юанів, пасивне сальдо склало 121 млрд юанів.
Держуправління валютного контролю почало публікувати дані про міжнародну торгівлю товарами і послугами за новітніми міжнародних стандартів у березні 2015 року. З цього часу в міжнародній торгівлі товарами і послугами Китаю спостерігалося активне сальдо.
Аналітики вважають, що пасивне сальдо торгівлі товарами в окремому місяці - це нормальне явище. Надалі темпи зростання експорту Китаю будуть поступово зростати і ситуація з пасивним сальдо торгівлі товарами покращиться.
Нагадаємо, що у 2016 році обсяг зовнішньої торгівля КНР скоротився на 0,9%, тоді як роком раніше він скоротився на 7%.
Як повідомляв УНН, 15 березня Китай заперечив тезу про “тверде приземлення” своєї економіки.
Також в КНР очікують на збереження стабільності юаня цього року.