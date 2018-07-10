Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 04:58 по местному времени (23:58 понедельника по Киеву) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-3А”.

Этот запуск — 280-й по счету для ракет-носителей серии “Чанчжэн”.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая уже покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить — к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

Как сообщал УНН, ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок и, вероятно, увеличится в ближайшее десятилетие.