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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52160 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105930 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127405 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134754 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170560 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153891 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141537 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

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Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou

Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou

Киев  •  УНН

 • 27647 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Китай во вторник успешно вывел на орбиту свой 32-й навигационный спутник Beidou. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), информирует УНН.

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 04:58 по местному времени (23:58 понедельника по Киеву) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-3А”.

Этот запуск — 280-й по счету для ракет-носителей серии “Чанчжэн”.

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая уже покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить — к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

Как сообщал УНН, ядерный арсенал Китая насчитывает примерно 280 боеголовок и, вероятно, увеличится в ближайшее десятилетие.

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