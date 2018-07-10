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Китай успішно вивів на орбіту 32-й навігаційний супутник Beidou

Китай успішно вивів на орбіту 32-й навігаційний супутник Beidou

Київ • УНН

 • 27649 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Китай у вівторок успішно вивів на орбіту свій 32-й навігаційний супутник Beidou. Про це повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CASC), інформує УНН.

Як зазначається на офіційній сторінці CASC в соціальній мережі Wechat, запуск був здійснений о 04:58 за місцевим часом (23:58 понеділка за Києвом) з космодрому Січан (провінція Сичуань, Південно-Західний Китай) за допомогою ракети-носія “Чанчжен-3А”.

Цей запуск — 280-й за рахунком для ракет-носіїв серії “Чанчжен”.

Китай з 2000 року створює власну систему глобальної системи навігації, яка вже покриває всю територію країни і частину Азіатсько-Тихоокеанського регіону. У 2012 році вона стала доступна для комерційного використання, а до 2020 року систему планується повністю завершити — до того часу Beidou налічуватиме 35 супутників.

Як повідомляв УНН, ядерний арсенал Китаю нараховує приблизно 280 боєголовок і, ймовірно, збільшиться в найближче десятиліття.

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