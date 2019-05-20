Украина и Китай будут развивать легкую промышленность в новом формате

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43276 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64907 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94418 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123175 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111660 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 28485 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 38455 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 95944 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 70511 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 33739 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 95944 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123175 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149630 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161646 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220235 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 43276 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 38455 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63590 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92805 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93262 просмотра
Актуальное
Украина и Китай будут развивать легкую промышленность в новом формате

Украина и Китай будут развивать легкую промышленность в новом формате

Киев  •  УНН

 • 5305 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. 15-16 мая делегация в составе 29 представителей национальной федерации всех текстильных отраслей промышленности Китая, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), по приглашению Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово" посетила Украину с целью укрепления торговых связей в легпроме между странами, передает УНН.

В рамках программы пребывания китайских бизнесменов в Украине представители делегаций познакомились с состоянием развития легпрома в Китае и Украине. Состоялась дискуссия между китайскими и украинскими бизнесменами о потенциале сотрудничества между странами. Также состоялась встреча с Бюджетным комитетом Верховной Рады и Парламентской ассамблеи Украина-Киев.

Представители группы компаний АВЭК познакомили китайскую делегацию с ТЦ "Барабашово", вторым по величине оптово-розничным рынком в Восточной Европе, поделились планами по развитию Индустриального парка в Барабашово и современного технологического центра легкой промышленности Fashion hub, в котором будут представлены иностранные производители текстиля, материалов, фурнитуры, оборудования, а также инновационные технологии и обучающий центр. В Fashion hub планируется совместно с международными партнерами развивать взаимовыгодные проекты, укреплять торговые возможности компаний-партнеров и влиять на развитие экономики стран-участников.

Эксперты из китайской делегации рассказали о состоянии и развитии текстильной промышленности Китая и об успешном опыте в развитии китайской текстильной промышленности в мире.

Голда Виноградская, глава Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, считает, что потенциальным международным партнерам нужно открывать страну, привозить знакомиться, делиться лучшими отраслевыми кейсами и практиками внедрения новых технологий, организовывать международные отраслевые проекты. Одним из таких проектов в легпроме Украины, привлекающих внимание многих международных компаний, в том числе и китайской делегации, является Fashion hub - совместный проект Fashion Globus Ukraine и ТЦ "Барабашово".

Стороны планируют, что результатом визита делегации China National Textile & Apparel Council станут совместные инвестиционные проекты Украины и Китая, которые будут развивать текстильную промышленность обеих стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы