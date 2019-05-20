Україна і Китай розвиватимуть легку промисловість у новому форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. 15-16 травня делегація у складі 29 представників національної федерації всіх текстильних галузей промисловості Китаю, China National Textile & Apparel Council (CNTAC), на запрошення Національного галузевого партнерства у легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine та ТЦ "Барабашово" відвідала Україну з метою зміцнення торговельних зв'язків між країнами у легпромі, передає УНН.
В рамках програми перебування китайських бізнесменів в Україні представники делегацій ознайомилися зі станом розвитку легпрому в Китаї й Україні. Відбулася дискусія між китайськими та українськими бізнесменами про потенціал співпраці між країнами. Також відбулася зустріч з Бюджетним комітетом Верховної Ради і Парламентською асамблеєю Україна-Київ.
Представники групи компаній АВЕК познайомили китайську делегацію з ТЦ "Барабашово", другим за розміром оптово-роздрібним ринком у Східній Європі, поділилися планами щодо розвитку Індустріального парку у "Барабашово" і сучасного технологічного центру легкої промисловості Fashion hub, у якому будуть представлені іноземні виробники текстилю, матеріалів, фурнітури, обладнання, а також інноваційні технології та навчальний центр. У Fashion hub планується спільно з міжнародними партнерами розвивати взаємовигідні проекти, зміцнювати торговельні можливості компаній-партнерів і впливати на розвиток економіки країн-учасників.
Експерти з китайської делегації розповіли про стан і розвиток текстильної промисловості Китаю та про успішний досвід у розвитку китайської текстильної промисловості у світі.
Голда Виноградська, голова Національного галузевого партнерства у легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine, радник міністра освіти і науки України, вважає, що потенційним міжнародним партнерам потрібно відкривати країну, привозити знайомитися, ділитися кращими галузевими кейсами та практиками впровадження нових технологій, організовувати міжнародні галузеві проекти. Одним з таких проектів в легпромі України, що привертають увагу багатьох міжнародних компаній, в тому числі і китайської делегації, є Fashion hub - спільний проект Fashion Globus Ukraine і ТЦ "Барабашово".
Сторони планують, що результатом візиту делегації China National Textile & Apparel Council стануть спільні інвестиційні проекти України та Китаю, які будуть розвивати текстильну промисловість обох країн.