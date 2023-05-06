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Китай ускорит строительство зарядных станций для электромобилей

Киев • УНН

 • 1545304 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Китай ускорит строительство зарядных станций для новых электромобилей и усовершенствует политику их покупки и использования. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на китайские государственные СМИ, передает УНН.

Цитата

"Улучшенная инфраструктура зарядных станций для новых энергетических транспортных средств поможет раскрыть потенциал сельского потребления и поддержит рост сельского туризма, придав новый импульс для возрождения сельской местности, - говорится в заявлении кабинета министров Китая.

Детали

Правительство Китая изучает политику стимулирования потребления автомобилей и поддержки модернизации, поскольку китайский рынок электромобилей сталкивается с проблемами слабого внутреннего спроса. Об этом на прошлом месяце заявил вице-министр Министерства промышленности и информационных технологий Синь Гуобинь.

Кабинет министров Китая уже одобрил планы по ускорению развития передовых производственных кластеров, сообщают государственные СМИ.

Развитие таких кластеров будет жизненно важным для направления промышленности Китая на инновации, а также поможет повысить уровень устойчивости и безопасности промышленных цепей поставок страны, заявили в правительстве.

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