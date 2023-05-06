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Китай прискорить будівництво зарядних станцій для електромобілів

Китай прискорить будівництво зарядних станцій для електромобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Китай прискорить будівництво зарядних станцій для нових електромобілів та вдосконалить політику їх купівлі та використання. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на китайські державні ЗМІ, передає УНН.

Цитата

"Покращена інфраструктура зарядних станцій для нових енергетичних транспортних засобів допоможе розкрити потенціал сільського споживання і підтримає зростання сільського туризму, додавши новий імпульс для відродження сільської місцевості, - йдеться в заяві кабінету міністрів Китаю.

Деталі

Уряд Китаю вивчає політику стимулювання споживання автомобілів і підтримки модернізації, оскільки китайський ринок електромобілів стикається з проблемами слабкого внутрішнього попиту. Про це на минулому місяці заявив віцеміністр Міністерства промисловості та інформаційних технологій Сінь Гуобінь.

Кабінет міністрів Китаю вже схвалив плани щодо прискорення розвитку передових виробничих кластерів, повідомляють державні ЗМІ.

Розвиток таких кластерів буде життєво важливим для спрямування промисловості Китаю на інновації, а також допоможе підвищити рівень стійкості та безпеки промислових ланцюгів поставок країни, заявили в уряді.

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