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Китай пообещал немедленные действия по торговому перемирию с США

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Китай в четверг заявил, что "немедленно" осуществит меры, согласованные в рамках торгового перемирия с Соединенными Штатами, и выразил уверенность, что сможет заключить соответствующую сделку в течение 90 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Китай пообещал немедленные действия по торговому перемирию с США

Заявление министерства торговли страны появилось спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин согласились дать 90 дней участникам переговоров на разрешение торгового спора между странами.

При этом гласности были преданы немногие подробности о том, о чем обе стороны будут вести переговоры, и это отсутствие ясности оказывает влияние на фондовые рынки.

"Китай незамедлительно имплементирует консенсус, достигнутый обеими сторонами по вопросам сельскохозяйственной продукции, энергетики, авто и другим конкретным предметам", - сказал на пресс-брифинге представитель министерства торговли Китая Гао Фэн.

Обе стороны также обсудят защиту интеллектуальной собственности, сотрудничество в области технологий, доступа к рынкам и сбалансированной торговли, и будут "упорно трудиться, чтобы достичь консенсуса", добавил Гао Фэн.

"Команды с обеих сторон находятся в контакте и хорошо сотрудничают, мы полностью уверены, что в ближайшие 90 дней мы сможем достичь соглашения", - отметил он, не указав более подробных сведений о том, какие действия предпримет Китай.

"Конечной целью 90-дневных переговоров является устранение всех повышенных тарифов", - отметил представитель минторговли Китая.

Ранее США и Китай договорились о временной приостановке введения и повышения новых пошлин.

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