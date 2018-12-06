Китай пообіцяв негайні дії за торговим перемир'ям із США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Китай у четвер заявив, що "негайно" реалізує заходи, узгоджені у межах торгового перемир'я зі Сполученими Штатами, і висловив упевненість, що зможе укласти відповідну угоду протягом 90 днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Заява міністерства торгівлі країни з'явилася через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін погодилися дати 90 днів учасникам переговорів на вирішення торгової суперечки між країнами.
При цьому публічними були не багато подробиць про те, про що обидві сторони будуть вести переговори, і ця відсутність ясності впливає на фондові ринки.
"Китай негайно імплементує консенсус, досягнутий обома сторонами з питань сільськогосподарської продукції, енергетики, авто і інших конкретних тем", - сказав на прес-брифінгу представник міністерства торгівлі Китаю Гао Фен.
Обидві сторони також обговорять захист інтелектуальної власності, співпрацю в області технологій, доступ до ринків і збалансованість торгівлі, і будуть "наполегливо працювати, щоб досягти консенсусу", додав Гао Фен.
"Команди по обидва боки перебувають у контакті і добре співпрацюють, ми повністю впевнені, що у найближчі 90 днів ми зможемо досягти угоди", - зазначив він, не вказавши більш докладних відомостей про те, на які дії піде Китай.
"Кінцевою метою 90-денних переговорів є усунення всіх підвищених тарифів", - зазначив представник мінторгівлі Китаю.
Раніше США і Китай домовилися про тимчасове призупинення введення і підвищення нових мит.