Трамп висловив упевненість в укладенні торгової угоди з Китаєм

“Ми або робимо укладемо справжню угоду з Китаєм, або не укладаємо ніякої угоди, і в останньому випадку ми введемо масштабні імпортні мита на китайські товари, які поставляються в США. В цілому я переконаний, що ми укладемо угоду — зараз або в майбутньому. Китай не хоче мит!” — написав він.

Минулої суботи Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін під час своєї зустрічі на полях саміту G20 в Аргентині домовилися вжити заходів, націлені на укладення торговельної угоди за 90 днів. При цьому глава Білого дому погодився не підвищувати з 1 грудня тарифи на китайську продукцію на загальну суму 200 млрд доларів з 10% до 25%.

We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 грудня 2018 р.