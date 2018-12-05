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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Китаем

Киев • УНН

 • 6271 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Соединенные Штаты намерены или заключить “настоящую сделку” с Китаем по торговле, или не заключать никакой, и в таком случае ввести новые масштабные импортные пошлины на китайские товары, однако в Вашингтоне все же рассчитывают на то, что добиться соглашения удастся. Об этом во вторник написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Китаем

“Мы или заключаем настоящую сделку с Китаем, или не заключаем никакой сделки, и в последнем случае мы введем масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США. В целом я убежден, что мы заключим сделку — сейчас или в будущем. Китай не хочет пошлин!” — написал он.

В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 декабря тарифы на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%.

We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 грудня 2018 р.

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