Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения с Китаем

“Мы или заключаем настоящую сделку с Китаем, или не заключаем никакой сделки, и в последнем случае мы введем масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США. В целом я убежден, что мы заключим сделку — сейчас или в будущем. Китай не хочет пошлин!” — написал он.

В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 декабря тарифы на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%.

We are either going to have a REAL DEAL with China, or no deal at all - at which point we will be charging major Tariffs against Chinese product being shipped into the United States. Ultimately, I believe, we will be making a deal - either now or into the future....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 грудня 2018 р.