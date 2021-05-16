Китай поддерживает Палестину в конфликте с Израилем

Детали

Государственный советник и министр иностранных дел Ван И объяснил позицию Китая по текущему палестино-израильскому конфликту во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Куреши.

Ван И заявил, что в последнее время конфликт между Палестиной и Израилем обостряется, вызывая большое количество жертв, вызывает также тревогу.

Цитата

“Мы призываем всех членов Совета Безопасности взять на себя соответствующие обязанности и приложить все усилия для поддержки регионального мира и безопасности. Фундаментальное решение палестинского вопроса заключается в осуществлении “решение двух государств”. В Совете Безопасности состоятся открытые дебаты по палестино-израильскому конфликту в Китае, и мы надеемся, что все стороны смогут высказать свое слаженное мнение на этот счет. Китай считает, что Совет Безопасности должен подтвердить “план двух государств” и призвать как Палестину, так и Израиль как можно быстрее возобновить мирные переговоры на основе “плана двух государств”, — сказал Ван И.

По его словам, Китай будет продолжать твердо поддерживать правое дело палестинского народа для восстановления его законных прав, твердо поддерживать справедливое решение текущих проблем путем политического диалога и твердо поддерживать ООН, Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества в отыгрывании конструктивной роли в этом плане.

Дополнительно

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание , на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта.

Контекст

Конфликт резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о 126 убитых с начала недавних боевых действий и около 950 раненых. С израильской стороны сообщалось уже о 8 погибших.