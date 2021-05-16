Китай підтримує Палестину у конфлікті з Ізраїлем

Деталі

Державний радник та міністр закордонних справ Ван І пояснив позицію Китаю щодо поточного палестино-ізраїльського конфлікту під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Пакистану Куреші.

Ван І заявив, що останнім часом конфлікт між Палестиною та Ізраїлем загострюється, спричиняючи велику кількість жертв, що викликає тривогу.

Цитата

“Ми закликаємо всіх членів Ради Безпеки взяти на себе належні обов’язки та докласти всіх зусиль для підтримки регіонального миру та безпеки. Фундаментальне рішення палестинського питання полягає у здійсненні “рішення двох держав”. У Раді Безпеки відбудуться відкриті дебати щодо палестино-ізраїльського конфлікту в Китаї, і ми сподіваємось, що всі сторони зможуть висловити свою злагоджену думку щодо цього. Китай вважає, що Рада Безпеки повинна підтвердити “план двох держав” і закликати як Палестину, так і Ізраїль якнайшвидше відновити мирні переговори на основі “плану двох держав”, — сказав Ван І.

За його словами, Китай продовжуватиме твердо підтримувати справедливу справу палестинського народу для відновлення його законних прав, твердо підтримувати справедливе вирішення поточних проблем шляхом політичного діалогу та твердо підтримуватиме ООН, Лігу арабських держав та Організацію ісламського співробітництва у відіграванні конструктивної ролі у цьому плані.

Додатково

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить ескалацію напруженості в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.

Контекст

Конфлікт різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

Міністерство охорони здоров’я в секторі Газа повідомляє про 126 вбитих з початку нещодавніх бойових дій та близько 950 поранених. З ізраїльського боку повідомлялося вже про 8 загиблих.