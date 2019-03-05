Китай хочет снизить расходы на оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Китай намерен снизить оборонный бюджет в 2019 году до 7,5% против 8,1% в 2018 году. Расходы на оборону составят 1,19 трлн юаней (около 177 610 000 000 долл. США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Об этом сообщается в докладе о выполнении центрального и местных бюджетов за 2018 год и проекте центрального местных бюджетов на 2019 год. В 2019 году расходы на оборону составят 11,9 трлн юаней (около 177 610 000 000 долл. США), говорится в докладе.
Отметим, что проект бюджета будет представлен на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, которая открывается во вторник, 5 марта.
Напомним, УНН ранее сообщал, что на оборону и безопасность в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено почти 212 млрд гривен.
Отметим, что министр обороны Украины С. Полторак отмечал , что в 2019 году зарплата военных увеличилась более чем на 30%.