Китай хочет снизить расходы на оборону

Об этом сообщается в докладе о выполнении центрального и местных бюджетов за 2018 год и проекте центрального местных бюджетов на 2019 год. В 2019 году расходы на оборону составят 11,9 трлн юаней (около 177 610 000 000 долл. США), говорится в докладе.



Отметим, что проект бюджета будет представлен на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, которая открывается во вторник, 5 марта.



Напомним, УНН ранее сообщал, что на оборону и безопасность в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено почти 212 млрд гривен.



Отметим, что министр обороны Украины С. Полторак отмечал , что в 2019 году зарплата военных увеличилась более чем на 30%.