Китай хоче знизити витрати на оборону

Про це повідомляється в доповіді про виконання центрального і місцевих бюджетів за 2018 рік та проекті центрального місцевих бюджетів на 2019 рік. У 2019 витрати на оборону складуть 1,19 трлн юанів (близько 177,61 млрд дол. США), зазначено у доповіді.



Зазначимо, що проект бюджету буде представлений на відкритті другої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання, яка відкривається у вівторок, 5 березня.



Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що на оборону та безпеку в Державному бюджеті України на 2019 рік закладено майже 212 млрд гривень.



Зазначимо, що міністр оборони України С. Полторак наголошував, що у 2019 році зарплата військових збільшилася більше ніж на 30%.