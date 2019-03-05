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Китай хоче знизити витрати на оборону

Китай хоче знизити витрати на оборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Китай має намір знизити оборонний бюджет у 2019 році до 7,5% проти 8,1% у 2018 році. Витрати на оборону складуть 1,19 трлн юанів (близько 177,61 млрд дол. США). Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Про це повідомляється в доповіді про виконання центрального і місцевих бюджетів за 2018 рік та проекті центрального місцевих бюджетів на 2019 рік. У 2019 витрати на оборону складуть 1,19 трлн юанів (близько 177,61 млрд дол. США), зазначено у доповіді.

Зазначимо, що проект бюджету буде представлений на відкритті другої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання, яка відкривається у вівторок, 5 березня.

Нагадаємо, УНН раніше повідомляв, що на оборону та безпеку в Державному бюджеті України на 2019 рік закладено майже 212 млрд гривень. 

Зазначимо, що міністр оборони України С. Полторак наголошував, що у 2019 році зарплата військових збільшилася більше ніж на 30%. 

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