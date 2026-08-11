Китайская ракета «Великий поход-7А» взорвалась во время запуска спутника связи

Китайская ракета-носитель «Великий поход-7А» потерпела аварию во время запуска спутника связи Zhongxing-4B с космодрома Вэньчан в понедельник, 10 августа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Согласно видеозаписи прямой трансляции запуска, ракета взорвалась примерно через полторы минуты после старта. На борту находился спутник связи, людей в составе миссии не было.

Китайское государственное агентство «Синьхуа» подтвердило потерю миссии. Причины аварии пока устанавливаются.

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«Великий поход-7А» дебютировал в 2020 году. Его первый запуск завершился неудачей, однако после этого ракета успешно выполнила более десяти миссий.

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Это уже вторая неудача ракеты семейства «Великий поход» в этом году. В январе ракета «Великий поход-3B» не смогла успешно вывести на орбиту спутник Shijian-32.

В ближайшие недели Китай планирует использовать ракету «Великий поход-5» для запуска миссии Chang'e-7. Она предусматривает отправку роботизированного космического аппарата к южному полюсу Луны.

«Великий поход-5» имеет общее оборудование с «Великим походом-7А», однако пока неизвестно, повлияет ли авария 10 августа на сроки будущей лунной миссии.

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