Китай обвиняет США в кибератаках во время Азиатских игр
Киев • УНН
Китайская полиция обвинила АНБ США в кибератаках на критическую инфраструктуру во время зимних Азиатских игр, нацеленных на энергетику, транспорт и другие отрасли. В расследовании фигурируют американские университеты.
Китай обвинил США в кибератаках во время зимних Азиатских игр. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Китайская полиция города Харбин обвинила Агентство национальной безопасности США в проведении масштабных кибератак, произошедших во время зимних Азиатских игр в феврале этого года.
По данным китайских правоохранителей, атаки были нацелены на критические отрасли промышленности страны, в частности энергетику, транспорт, водосбережение и системы связи.
Согласно информации, китайская полиция добавила трех подозреваемых агентов АНБ в список розыска. В расследовании также фигурируют два американских университета – Калифорнийский университет и Технический университет Вирджинии, хотя подробности об их причастности к атакам пока не разглашены.
Согласно заявлениям китайских правоохранителей, кибератаки имели целью саботировать инфраструктуру Китая, похитить важные данные и вызвать социальную дестабилизацию. Специалисты утверждают, что атаки были проведены через использование заранее установленных "бэкдоров" в операционных системах Microsoft Windows, что позволяло злоумышленникам получить доступ к важным данным на китайских устройствах.
Добавим
Недавно США также объявили о китайских кибератаках на свои правительственные учреждения. Впрочем, Пекин отрицает свою причастность к международному кибершпионажу.
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