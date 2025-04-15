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Китай обвиняет США в кибератаках во время Азиатских игр

Киев • УНН

 • 4690 просмотра

Китайская полиция обвинила АНБ США в кибератаках на критическую инфраструктуру во время зимних Азиатских игр, нацеленных на энергетику, транспорт и другие отрасли. В расследовании фигурируют американские университеты.

Китай обвиняет США в кибератаках во время Азиатских игр

Китай обвинил США в кибератаках во время зимних Азиатских игр. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Китайская полиция города Харбин обвинила Агентство национальной безопасности США в проведении масштабных кибератак, произошедших во время зимних Азиатских игр в феврале этого года.

По данным китайских правоохранителей, атаки были нацелены на критические отрасли промышленности страны, в частности энергетику, транспорт, водосбережение и системы связи.

Согласно информации, китайская полиция добавила трех подозреваемых агентов АНБ в список розыска. В расследовании также фигурируют два американских университета – Калифорнийский университет и Технический университет Вирджинии, хотя подробности об их причастности к атакам пока не разглашены.

Согласно заявлениям китайских правоохранителей, кибератаки имели целью саботировать инфраструктуру Китая, похитить важные данные и вызвать социальную дестабилизацию. Специалисты утверждают, что атаки были проведены через использование заранее установленных "бэкдоров" в операционных системах Microsoft Windows, что позволяло злоумышленникам получить доступ к важным данным на китайских устройствах.

Добавим

Недавно США также объявили о китайских кибератаках на свои правительственные учреждения. Впрочем, Пекин отрицает свою причастность к международному кибершпионажу.

Китайский конкурент ChatGPT DeepSeek подвергся масштабной кибератаке28.01.25, 14:45 • 25196 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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