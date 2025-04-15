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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Китай звинувачує США у кібератаках під час Азійських ігор

Київ • УНН

 • 4796 перегляди

Китайська поліція звинуватила АНБ США у кібератаках на критичну інфраструктуру під час зимових Азійських ігор, націлених на енергетику, транспорт та інші галузі. У розслідуванні фігурують американські університети.

Китай звинувачує США у кібератаках під час Азійських ігор

Китай звинуватив США у кібератаках під час зимових Азійських ігор. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Китайська поліція міста Харбін звинуватила Агентство національної безпеки США у проведенні масштабних кібератак, що відбулися під час зимових Азійських ігор у лютому цього року.

За даними китайських правоохоронців, атаки були націлені на критичні галузі промисловості країни, зокрема енергетику, транспорт, водозбереження та системи зв’язку.

Згідно з інформацією, китайська поліція додала трьох підозрюваних агентів АНБ до списку розшуку. У розслідуванні також фігурують два американські університети – Каліфорнійський університет та Технічний університет Вірджинії, хоча подробиць щодо їх причетності до атак поки не розголошено.

Відповідно до заяв китайських правоохоронців, кібератаки мали на меті саботувати інфраструктуру Китаю, викрасти важливі дані та викликати соціальну дестабілізацію. Спеціалісти стверджують, що атаки були проведені через використання заздалегідь встановлених "бекдорів" в операційних системах Microsoft Windows, що дозволяло зловмисникам отримати доступ до важливих даних на китайських пристроях.

Додамо

Нещодавно США також оголосили про китайські кібератаки на свої урядові установи. Втім Пекін заперечує свою причетність до міжнародного кібершпигунства.

Китайський конкурент ChatGPT DeepSeek зазнав масштабної кібератаки28.01.25, 14:45 • 25197 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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