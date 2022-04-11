Кислица в ООН: россия начала политику уничтожения всего украинского народа, как ее нацистские предшественники

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"Такого размаха зверств, которому сейчас подвергаются украинские женщины, дети, в регионе не было с окончания Второй мировой войны. Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику уничтожения всего народа", - сказал Кислица.

"Российским солдатам их начальство разрешало убивать всех, кто идентифицирует себя как украинцы, не зависимо кто они. Очень скромные, предварительные неполные данные, зафиксированные УВКПЧ, включают 245 женщин, убитых по состоянию на 7 апреля. Пол 831 человека, убитого взрослого, вообще пока не известен", - добавил он.

Детали

Со слов украинского постпреда, по разным источникам, по меньшей мере 183 ребенка погибли в результате российского вторжения в Украину и 340 были ранены.

Пока невозможно установить, сколько женщин и детей были убиты и ранены в Мариуполе, отметил он.

Напомним

Как писал УНН, Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило в понедельник, что подтвердило смерть 1793 мирных жителей, в том числе 142 детей, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, но назвал реальную цифру, вероятно, намного выше.