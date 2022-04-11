Кислиця в ООН: росія розпочала політику знищення всього українського народу, як її нацистські попередники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Такого розмаху звірств, якому зараз піддаються українські жінки і діти, в регіоні не було з закінчення Другої світової війни. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час виступу на засіданні Ради безпеки, пише УНН.
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"Такого розмаху звірств, якому зараз піддаються українські жінки, діти, в регіоні не було з закінчення Другої світової війни. Як і її нацистські попередники, росія почала політику знищення всього народу", - сказав Кислиця.
"Російським солдатам їх начальство дозволяло вбивати всіх, хто ідентифікує себе як українці, не залежно хто вони. Дуже скромні, попередні неповні дані, зафіксовані УВКПЛ, включають 245 жінок, убитих станом на 7 квітня. Стать 831 людини, вбитих дорослих, взагалі поки не відома", - додав він.
Деталі
Зі слів українського постпреда, за різними джерелами, щонайменше 183 дитини загинули в результаті російського вторгнення в Україну і 340 були поранені.
Поки неможливо встановити, скільки жінок і дітей були вбиті і поранені в Маріуполі, зазначив він.
Нагадаємо
Як писав УНН, Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило у понеділок, що підтвердило смерть 1793 мирних жителів, у тому числі 142 дітей, в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого, але назвав реальну цифру, ймовірно, набагато вищою.