Россия пытается увеличить количество военно контингента для продолжения войны против Украины и начала глобальную кампанию для поиска наемников по всему миру. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

Детали

Он заявил, что Россия часто прибегает к обману и угрозам, поэтому Кислица призвал государства-члены Организации к противодействию такой кампании Кремля.

Дипломат привел примеры того, как Россия пытается вербовать наемников среди граждан стран Африки и Азии.

"Как сообщают международные СМИ, российские власти угрожали не продлить визы африканским студентам и работникам, если они не соглашаются пойти в армию. Москва задерживает иностранцев с рабочими визами и заставляет их выбирать между депортацией или призывом в армию постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Кроме того, Россия ведет массированную компанию рекрутинга, заманивая иностранных граждан обещаниями выгодной работы, и впоследствии бросает их на фронт.

Среди последних случаев - побег 22 шриланкийцев, которые сумели дезертировать из российской армии и вернуться домой. Как описал эту ужасную ситуацию 11 июня представитель Министерства обороны Шри-Ланки, (цитирую) "Их обманули"" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Кислица напомнил, что один из числа этим 22 мужчин, по имени Анил Мадусанка, позже рассказал журналистам, что его приглашали в РФ на работу водителя, однако после приезда принудительно отправили на фронт.

После ранения он смог сбежать в посольство своей страны в Москве, которое организовало его репатриацию.

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