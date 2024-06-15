Киев • УНН
Россия проводит глобальную кампанию по вербовке наемников, в том числе путем обмана и угроз иностранным гражданам, чтобы увеличить свои войска для войны против Украины.
Россия пытается увеличить количество военно контингента для продолжения войны против Украины и начала глобальную кампанию для поиска наемников по всему миру. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.
Детали
Он заявил, что Россия часто прибегает к обману и угрозам, поэтому Кислица призвал государства-члены Организации к противодействию такой кампании Кремля.
Дипломат привел примеры того, как Россия пытается вербовать наемников среди граждан стран Африки и Азии.
"Как сообщают международные СМИ, российские власти угрожали не продлить визы африканским студентам и работникам, если они не соглашаются пойти в армию. Москва задерживает иностранцев с рабочими визами и заставляет их выбирать между депортацией или призывом в армию
Кроме того, Россия ведет массированную компанию рекрутинга, заманивая иностранных граждан обещаниями выгодной работы, и впоследствии бросает их на фронт.
Среди последних случаев - побег 22 шриланкийцев, которые сумели дезертировать из российской армии и вернуться домой. Как описал эту ужасную ситуацию 11 июня представитель Министерства обороны Шри-Ланки, (цитирую) "Их обманули""
Кислица напомнил, что один из числа этим 22 мужчин, по имени Анил Мадусанка, позже рассказал журналистам, что его приглашали в РФ на работу водителя, однако после приезда принудительно отправили на фронт.
После ранения он смог сбежать в посольство своей страны в Москве, которое организовало его репатриацию.
Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"12 апреля 2024, 08:24 • 39064 просмотра