Кислиця: Росія вербує найманців по всьому світу як гарматне м'ясо для війни в Україні
Київ • УНН
Росія проводить глобальну кампанію з вербування найманців, у тому числі шляхом обману та погроз іноземним громадянам, щоб збільшити свої війська для війни проти України.
Росія намагається збільшити кількість військово контингенту для продовження війни проти України і розпочала глобальну кампанію для пошуку найманців по всьому світу. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.
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Він заявив, що Росія часто вдається до обману та погроз, тому Кислиця закликав держави-члени Організації до протидії такій кампанії Кремля.
Дипломат навів приклади того, як Росія намагається вербувати найманців серед громадян країн Африки та Азії.
"Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російська влада погрожувала не продовжити візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погоджуються піти до армії. Москва затримує іноземців з робочими візами та змушує їх обирати між депортацією чи призову в армію
Крім того, Росія веде масовану компанію рекрутингу, заманюючи іноземних громадян обіцянками вигідної роботи, та згодом кидає їх на фронт.
Серед останніх випадків — втеча 22 шріланкійців, які зуміли дезертирувати з російської армії та повернутися додому. Як описав цю жахливу ситуацію 11 червня речник Міністерства оборони Шрі-Ланки, (цитую) "Їх обдурили""
Кислиця нагадав, що один з числа цим 22 чоловіків, на ім'я Аніл Мадусанка, пізніше розповів журналістам, що його запрошували до РФ на роботу водія, однак після приїзду примусово відправили на фронт.
Після поранення він зміг втекти до посольства своєї країни в Москві, яке організувало його репатріацію.
Розстріл українських військовополонених: Кислиця закликав Радбез ООН приділити "питанню першочергову увагу"12.04.24, 11:24 • 39449 переглядiв