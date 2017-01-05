Кировоградская область готовится к плохой погоде
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Почти полсотни аварийных бригад готовы обеспечить оперативное реагирование на начальном этапе возникновения аварий на объектах ЖКХ, потенциально опасных объектах и недопущение перерастания их до масштабов чрезвычайных ситуаций. Об этом во время совещания в ОГА сообщила директор департамента ЖКХ Ольга Довжук, передает УНН.
По ее словам, в настоящее время готовы к работе 47 бригад, в которые включены более 203 человека.
Есть в наличии необходимая техника, горюче-смазочные материалы и прочее.
В случае необходимости бригады будут работать круглосуточно, чтобы ликвидировать возможные аварии в течение суток.
Согласно информации, специалисты будут осуществлять первоочередное восстановление систем жизнеобеспечения больниц и других социально важных объектов и жилого сектора.