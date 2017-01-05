Кіровоградська область готується до негоди
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Майже півсотні аварійних бригад готові забезпечити оперативне реагування на початковому етапі виникнення аварій на об’єктах ЖКГ, потенційно небезпечних об’єктах та недопущення переростання їх до масштабів надзвичайних ситуацій. Про це під час наради в ОДА поінформувала директор департаменту ЖКГ Ольга Довжук, передає УНН.
За її словами, наразі готові до роботи 47 бригад, до яких включено понад 203 особи.
Наявні необхідна техніка, паливно-мастильні матеріали та інше.
У разі необхідності бригади працюватимуть цілодобово, аби ліквідовувати можливі аварії протягом доби.
Згідно з інформацією, спеціалісти здійснюватимуть першочергове відновлення систем життєзабезпечення лікарень та інших соціально важливих об'єктів і житлового сектору.