Кіровоградська область готується до негоди

За її словами, наразі готові до роботи 47 бригад, до яких включено понад 203 особи.

Наявні необхідна техніка, паливно-мастильні матеріали та інше.

У разі необхідності бригади працюватимуть цілодобово, аби ліквідовувати можливі аварії протягом доби.

Згідно з інформацією, спеціалісти здійснюватимуть першочергове відновлення систем життєзабезпечення лікарень та інших соціально важливих об'єктів і житлового сектору.