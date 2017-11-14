"Киотская дело": подозреваемую в растрате 4,2 млн грн будут судить 16 ноября
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 ноября УНН. Директора Бердянского государственного предприятия, подозреваемую в растрате 4,2 млн гривен, выделенных по Киотскому протоколу, будут судить 16 ноября. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь Бердянского горрайонного суда Андрей Мазняк.
"Дело уже направлено в суд и назначено подготовительное судебное заседание по данному делу. Заседание начнется в 9 часов 16 ноября", - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, директора одного из государственных предприятий обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму свыше 4,2 млн грн при выполнении строительных работ на объекте "Бердянская специализированная школа №16" в городе Бердянск. Женщине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и совершенные организованной группой).