"Кіотська справа": підозрювану в розтраті 4,2 млн грн судитимуть 16 листопада
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 листопада УНН. Директорку бердянського державного підприємства, яку підозрюють у розтраті 4,2 млн гривень, наданих за Кіотським протоколом, судитимуть 16 листопада. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар Бердянського міськрайонного суду Андрій Мазняк.
"Справу вже скеровано до суду та призначено підготовче судове засідання по даній справі. Засідання розпочнеться о 9-й годині 16 листопада", - повідомили в прес-службі суду.
Нагадаємо, директорку одного з державних підприємств звинувачують у розтраті бюджетних коштів на суму понад 4,2 млн грн під час виконання будівельних робіт на об’єкті "Бердянська спеціалізована школа №16" у місті Бердянськ. Жінці висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо крупних розмірах та вчинені організованою групою).