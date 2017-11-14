"Кіотська справа": підозрювану в розтраті 4,2 млн грн судитимуть 16 листопада

"Справу вже скеровано до суду та призначено підготовче судове засідання по даній справі. Засідання розпочнеться о 9-й годині 16 листопада", - повідомили в прес-службі суду.

Нагадаємо, директорку одного з державних підприємств звинувачують у розтраті бюджетних коштів на суму понад 4,2 млн грн під час виконання будівельних робіт на об’єкті "Бердянська спеціалізована школа №16" у місті Бердянськ. Жінці висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо крупних розмірах та вчинені організованою групою).



