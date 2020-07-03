Бросил камень в троллейбус и травмировал пенсионерку: киевлянин предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Киевлянин предстанет перед судом за хулиганство - бросил камень в окно троллейбуса и травмировал пенсионерку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"... завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего киевлянина, который совершил хулиганские действия во время движения троллейбуса", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 9 июня на остановке общественного транспорта по улице Луговая в Оболонском районе столицы. Во время посадки пассажиров молодой человек заскочил на техническую лестницу троллейбуса. Указанные действия мужчины заметил водитель и сделал ему замечание. В ответ хулиган схватил камень и бросил его в окно троллейбуса.
"От неправомерных действий мужчины окно разбилось, а камень попал в голову 65-летней пассажирки. Женщина получила телесные повреждения в виде раны затылочной области головы", - добавили в прокуратуре.
На данный момент обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.