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Бросил камень в троллейбус и травмировал пенсионерку: киевлянин предстанет перед судом

Киев  •  УНН

 • 14209 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Киевлянин предстанет перед судом за хулиганство - бросил камень в окно троллейбуса и травмировал пенсионерку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"... завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего киевлянина, который совершил хулиганские действия во время движения троллейбуса", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 июня на остановке общественного транспорта по улице Луговая в Оболонском районе столицы. Во время посадки пассажиров молодой человек заскочил на техническую лестницу троллейбуса. Указанные действия мужчины заметил водитель и сделал ему замечание. В ответ хулиган схватил камень и бросил его в окно троллейбуса.

"От неправомерных действий мужчины окно разбилось, а камень попал в голову 65-летней пассажирки. Женщина получила телесные повреждения в виде раны затылочной области головы", - добавили в прокуратуре.

На данный момент обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

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