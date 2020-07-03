Кинув камінець у тролейбус і травмував пенсіонерку: киянин постане перед судом

"... завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного киянина, який вчинив хуліганські дії під час руху тролейбуса", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався 9 червня на зупинці громадського транспорту по вулиці Лугова в Оболонському районі столиці. Під час посадки пасажирів молодик заскочив на технічну драбину тролейбуса. Вказані дії чоловіка помітив водій та зробив йому зауваження. У відповідь хуліган схопив камінь та кинув його у вікно тролейбуса.

"Від неправомірних дій чоловіка вікно розбилося, а камінь поцілив у голову 65-річної пасажирки. Жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді забійної рани потиличної ділянки голови", - додали у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт стосовно зловмисника за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.