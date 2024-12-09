Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

"Моана 2 "собрала 600 миллионов долларов в мировых продажах билетов, став шестым по величине фильмом года всего за две недели после проката, а" Властелин колец: Война Рохирримов " провалился за рубежом с дебютом в 2 миллиона долларов, пишет УНН с ссылкой на Variety.

Детали

Мультфильм "Моана 2" от Disney заработал 300 миллионов долларов за рубежом и 300 миллионов долларов в США, что вместе составляет 600 миллионов долларов.

Еще немного и он превысит общие сборы первой части мультфильма "Моана" 2016 года, который собрал 643 миллиона долларов во всем мире.За пределами Соединенных Штатов и Канады Франция получила наибольшую прибыль с 32,5 миллионами долларов, за ней следуют Великобритания с 27,2 миллионами долларов, Германия с 19,7 миллионами долларов и Мексика с 19,1 миллионами долларов.

Среди новых предложений аниме-фильм от Warner Bros, фильм "Властелин колец: Война Рохирримов" собрал 2 миллиона долларов на 3410 экранах в 31 стране.

В сюжете фильма разворачиваются события за 183 года до событий трилогии Питера Джексона "Властелин колец", выйдет в Северной Америке и еще дополнительных 42 оффшорных рынках 13 декабря. Странами с наибольшей прибылью стали Испания с 347 000 долларов США, за ней следовала Мексика с $239 тыс. и Таиланд с $146 тыс.

Рекордную прибыль также получила адаптация "Чародейка" от Universal, которая превысила 400 миллионов долларов во всем мире, в том числе 135 миллионов долларов за рубежом и 320 миллионов долларов в США.

Высокобюджетный мюзикл добавил 26 миллионов долларов с 79 международных рынков, в том числе премьеры во Франции с 2 миллионами долларов и в Нидерландах с 1,9 миллионами долларов. Фильм потерпел неудачу в Китае, дебютировав на 8900 экранах и получив прибыль в размере 1,2 миллиона долларов.

Между тем, "Гладиатор II" от Paramount собрал 17 миллионов долларов в своем четвертом сезоне в международном прокате, увеличив свою прибыль до 235 миллионов долларов за рубежом и 368,4 миллиона долларов в мире.

Продолжение оскароносного эпического фильма Ридли Скотта 2000 года" гладиатор", который создавался на протяжении четверти века, стало более успешным заграницей. Таким образом, фильм рассчитывался на международную аудиторию, чтобы оправдать свой огромный бюджет в размере более 250 миллионов долларов на производство и не менее 100 миллионов долларов на продвижение.

Рождественская комедия-боевик "кодовое имя Красный" собрала 3,5 миллиона долларов на 4000 экранах на 75 зарубежных рынках. Фильм от Amazon MGM собрал 78,2 миллиона долларов с оффшорных территорий и 164 миллиона долларов по всему миру.

Фильм изначально предназначался для потоковой передачи, прежде чем студия выбрала прокат кинотеатров. Впрочем, с чисто театральной точки зрения "кодовое имя Красный" имеет бюджет в 250 миллионов долларов к маркетингу, и это одна из самых больших неудач года.

Напомним

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