Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

ukenru
Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
12:50 • 27034 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
12:40 • 50910 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
11:34 • 55078 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
10:52 • 101427 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
10:09 • 85362 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 191017 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 204641 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 271719 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 207653 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 159465 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения

Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения

 • 66685 просмотра
рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

 • 81503 просмотра
Украину накроет облачность, дожди и температуры до +15°C: прогноз на 9 декабря

Украину накроет облачность, дожди и температуры до +15°C: прогноз на 9 декабря

 • 33382 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 109588 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 96187 просмотра
публикации
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

10:52 • 101430 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 109588 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 191019 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 271719 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 159109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 9944 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 96187 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 103724 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 107484 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 106516 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Киев  •  УНН

 • 9912 просмотра

Read in English

"Моана 2" стала шестым самым кассовым фильмом года, собрав 600 млн долларов за две недели проката. Новый "Властелин колец" и "кодовое имя Красный" не оправдали ожиданий, показав низкие сборы.

"Моана 2 "собрала 600 миллионов долларов в мировых продажах билетов, став шестым по величине фильмом года всего за две недели после проката, а" Властелин колец: Война Рохирримов " провалился за рубежом с дебютом в 2 миллиона долларов, пишет УНН с ссылкой на Variety.

Детали

Мультфильм "Моана 2" от Disney заработал 300 миллионов долларов за рубежом и 300 миллионов долларов в США, что вместе составляет 600 миллионов долларов.

Image

Еще немного и он превысит общие сборы первой части мультфильма "Моана" 2016 года, который собрал 643 миллиона долларов во всем мире.За пределами Соединенных Штатов и Канады Франция получила наибольшую прибыль с 32,5 миллионами долларов, за ней следуют Великобритания с 27,2 миллионами долларов, Германия с 19,7 миллионами долларов и Мексика с 19,1 миллионами долларов.

Среди новых предложений аниме-фильм от Warner Bros, фильм "Властелин колец: Война Рохирримов" собрал 2 миллиона долларов на 3410 экранах в 31 стране.

Image

В сюжете фильма разворачиваются события за 183 года до событий трилогии Питера Джексона "Властелин колец", выйдет в Северной Америке и еще дополнительных 42 оффшорных рынках 13 декабря. Странами с наибольшей прибылью стали Испания с 347 000 долларов США, за ней следовала Мексика с $239 тыс. и Таиланд с $146 тыс. 

Рекордную прибыль также получила адаптация "Чародейка" от Universal, которая превысила 400 миллионов долларов во всем мире, в том числе 135 миллионов долларов за рубежом и 320 миллионов долларов в США.

Image

Высокобюджетный мюзикл добавил 26 миллионов долларов с 79 международных рынков, в том числе премьеры во Франции с 2 миллионами долларов и в Нидерландах с 1,9 миллионами долларов. Фильм потерпел неудачу в Китае, дебютировав на 8900 экранах и получив прибыль в размере 1,2 миллиона долларов.

Между тем, "Гладиатор II" от Paramount собрал 17 миллионов долларов в своем четвертом сезоне в международном прокате, увеличив свою прибыль до 235 миллионов долларов за рубежом и 368,4 миллиона долларов в мире.

Image

Продолжение оскароносного эпического фильма Ридли Скотта 2000 года" гладиатор", который создавался на протяжении четверти века, стало более успешным заграницей. Таким образом, фильм рассчитывался на международную аудиторию, чтобы оправдать свой огромный бюджет в размере более 250 миллионов долларов на производство и не менее 100 миллионов долларов на продвижение.

Рождественская комедия-боевик "кодовое имя Красный" собрала 3,5 миллиона долларов на 4000 экранах на 75 зарубежных рынках. Фильм от Amazon MGM собрал 78,2 миллиона долларов с оффшорных территорий и 164 миллиона долларов по всему миру.

Фильм изначально предназначался для потоковой передачи, прежде чем студия выбрала прокат кинотеатров. Впрочем, с чисто театральной точки зрения "кодовое имя Красный" имеет бюджет в 250 миллионов долларов к маркетингу, и это одна из самых больших неудач года.

Напомним

Американская киноакадемия включила три украинские ленты в список претендентов на "Оскар 2025". Средних "Ля Палисиада", "фарфоровая война"и" мирные люди".

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН Lite
frantsiyaФранция
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты