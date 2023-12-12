"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область
Киев • УНН
Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".
На днях в Ладыжине, что в Винницкой области, состоялся кинопоказ Национального тура "Кіно заради Перемоги!", передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "Ладижин – Наш Дім".
Детали
Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".
"Идея сделать кинопоказ именно для детей возникла сразу после просмотра "Довбуша". Я слышала многочисленные положительные отзывы, поэтому обратилась в Фонд "МХП-Громаді" с просьбой поддержать проведение такого мероприятия. И благотворители откликнулись, за что я им очень благодарна. О том, что первыми ленты посмотрят дети военных, даже не возникало сомнений. Ведь эти дети нуждаются сейчас в большом внимании и поддержке", - отметила руководитель Благотворительного Фонда "Ладижин – Наш Дім" и соорганизатор кинопоказа Юлия Коломиец.
Отметим, что по завершению кинопоказа участники получили подарки и вкусности. В благотворительном фонде подчеркнули, что кинопоказы "Кіно заради Перемоги!" пользуются большой популярностью. Поэтому, практика проведения таких мероприятий будет продолжена.
"Для того, чтобы каждый маленький житель громады смог посмотреть любимую ленту на большом экране. И мы уже работаем над этим", - говорится в сообщении.
Отметим, что Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации "Смотри украинское!", а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии. Идея тура "Кіно заради Перемоги!" возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель - 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области. Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом "МХП-Громаді".
Добавим, что именно при содействии БФ "МХП-Громаді" удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.
География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область
Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".
Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе
Tesla Cybertruck не соответствует европейским стандартам безопасности из-за своей конструкции с острыми краями и не может быть разрешен для продажи в Европе. На данный момент Tesla не планирует менять конструкцию Cybertruck, чтобы она соответствовала этим стандартам.
Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф
Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.
Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей
Украина и Польша установили последовательный железнодорожный маршрут для грузовых перевозок через свою границу, и первые грузовики уже прибыли в Польшу, а также планируют продолжать использовать модернизированные платформы для постоянных перевозок в обоих направлениях.
В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.
СБУ расследует возможную причастность россии к кибератаке на "Киевстар": открыто производство
СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию. Атака привела к проблемам с мобильной связью и доступом к интернету.
Угрожает европейской безопасности: в Финляндии обеспокоены углублением сотрудничества рф с Ираном, Китаем и КНДР
Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен предупреждает, что растущие альянсы России с Китаем, Северной Кореей и Ираном представляют долгосрочную угрозу безопасности Европы.
Работа будет парализована не менее месяца: в ГУР рассказали детали взлома федеральной налоговой службы рф
Украинская военная разведка осуществила кибератаку на налоговую систему россии, скомпрометировав центральные и региональные серверы, уничтожив конфигурационные файлы и парализовав связь внутри налогового ведомства. Это привело к серьезным операционным сбоям, которые могут длиться более месяца.
Армия рф обстрелом повредила учебное заведение в Херсоне
Российские войска атаковали Херсон, повредив учебное заведение, разрушив его фасад и внутренние помещения.
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.