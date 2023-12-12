"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область

На днях в Ладыжине, что в Винницкой области, состоялся кинопоказ Национального тура "Кіно заради Перемоги!", передает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "Ладижин – Наш Дім".

Детали

Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".

"Идея сделать кинопоказ именно для детей возникла сразу после просмотра "Довбуша". Я слышала многочисленные положительные отзывы, поэтому обратилась в Фонд "МХП-Громаді" с просьбой поддержать проведение такого мероприятия. И благотворители откликнулись, за что я им очень благодарна. О том, что первыми ленты посмотрят дети военных, даже не возникало сомнений. Ведь эти дети нуждаются сейчас в большом внимании и поддержке", - отметила руководитель Благотворительного Фонда "Ладижин – Наш Дім" и соорганизатор кинопоказа Юлия Коломиец.

Отметим, что по завершению кинопоказа участники получили подарки и вкусности. В благотворительном фонде подчеркнули, что кинопоказы "Кіно заради Перемоги!" пользуются большой популярностью. Поэтому, практика проведения таких мероприятий будет продолжена.

"Для того, чтобы каждый маленький житель громады смог посмотреть любимую ленту на большом экране. И мы уже работаем над этим", - говорится в сообщении.

Отметим, что Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации "Смотри украинское!", а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии. Идея тура "Кіно заради Перемоги!" возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель - 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области. Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Добавим, что именно при содействии БФ "МХП-Громаді" удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.