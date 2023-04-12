Брось вызов будущему, помоги ВСУ и приблизь победу: FAVBET запустил акцию "Киберпанк 2023" для поддержки украинских воинов

Детали

С 10 апреля по 2 июля участников акции ожидают миссии с еженедельными квестами. Участникам акции — бонусы и крутые гаджеты, а бойцам ВСУ — высокотехнологичное оборудование.

Как понятно из названия, «Киберпанк 2023» — проект, вдохновленный хитовой игрой польской студии CD Projekt Red. Компания Favbet переосмыслила сюжет, сеттинг и визуальную составляющую игры, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Так появилась серия роликов и стилизованные диджитал-материалы.

Проводником акции стал музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, а ныне еще и военнослужащий ВСУ Женя Галич — от него игроки будут узнавать детали миссий и квестов на пути к победе.

Всего в рамках акции игроков ожидает 4 миссии состоящие из 36 квестов, каждая из которых продлится по три недели и будет иметь особую цель сбора:

Миссия 1: «Тот, что видит в темноте» — сбор на тепловизоры, чтобы ВСУ с легкостью могли разглядеть врагов ночью.

Миссия 2: «Сверху видно все» — сбор на дроны для разведчиков и артиллеристов, чтобы видеть врага издалека и точно наводить оружие.

Миссия 3: «Падение шахеда» — сбор на антидронные ружья, чтобы еще на подлете приземлять вражеские птички, сующие свои лопасти на украинские позиции.

Миссия 4: «Люди будущего» — сбор на биопротезирование раненых бойцов, чтобы они как можно быстрее вернулись к привычной жизни после возвращения с поля боя.

Выполняя квесты, а также занимая призовые места в еженедельных турнирах, игроки не только увеличивают сумму доната, но и получают билеты для участия в финальном розыгрыше.

Больше билетов — больше шансов на победу. Уже 3 июля во время финального розыгрыша 20 счастливчиков станут владельцами мощного ноута, современной игровой консоли, яблочных гаджетов, шлемов виртуальной реальности и еще многих технологических подарков, чтобы покорять будущее.

Акция «Киберпанк 2023» является продолжением серии тематических промо для поддержки украинской армии, которые FAVBET организовывает с прошлого года.

Так, недавно на платформе завершилась акция «Прокачка авто для ВСУ», во время которой компания благодаря активному участию и донатам игроков приобрела и отремонтировала 10 внедорожников для нужд нескольких военных подразделений. Видеоотчеты прокачки снимали в стиле легендарного тюнинг-шоу нулевых и публиковали на Ютуб-канале FAVBET. Вскоре здесь выйдут финальные серии шоу с военным тюнингом двух последних тачек.

Период действия акции «Киберпанк 2023» — с 10.04 по 02.07.2023. Детали и правила участия — на сайте favbet.ua.

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