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6 марта, 19:19 • 129146 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 128609 просмотра

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Ким Чен Ын назвал ракетные запуски предупреждением для Вашингтона и Сеула

Ким Чен Ын назвал ракетные запуски предупреждением для Вашингтона и Сеула

Киев  •  УНН

 • 12751 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракетные испытания страны, которые состоялись накануне, были предупреждением для Вашингтона и Сеула из-за их совместных военных учений. Об этом сообщило AFP со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, передает УНН.

Так, в понедельник состоялся запуск ядерно-вооруженной Севера после того, как южнокорейские и американские военные начали проводить компьютерные моделируемые совместные учения, цель которых - проверить способность Сеула взять оперативный контроль в военное время.

Учения проводились несмотря на предупреждения Пхеньяна, что они могут поставить под угрозу ядерные переговоры между США и Северной Кореей.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня прошлого года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

В августе этого года стало известно, что Южная Корея и Соединенные Штаты проведут совместные военные учения, как и было запланировано ранее, несмотря на предупреждение Северной Кореи.

КНДР в ночь на вторник, 6 августа, провела испытания баллистических ракет малой дальности. Две ракеты были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море. Максимальная высота полета составила 37 км, а скорость - 6,9 числа Маха.

Запуски новых тактических управляемых ракет проходили под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

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