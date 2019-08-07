Ким Чен Ын назвал ракетные запуски предупреждением для Вашингтона и Сеула
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ракетные испытания страны, которые состоялись накануне, были предупреждением для Вашингтона и Сеула из-за их совместных военных учений. Об этом сообщило AFP со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, передает УНН.
Так, в понедельник состоялся запуск ядерно-вооруженной Севера после того, как южнокорейские и американские военные начали проводить компьютерные моделируемые совместные учения, цель которых - проверить способность Сеула взять оперативный контроль в военное время.
Учения проводились несмотря на предупреждения Пхеньяна, что они могут поставить под угрозу ядерные переговоры между США и Северной Кореей.
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня прошлого года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.
В августе этого года стало известно, что Южная Корея и Соединенные Штаты проведут совместные военные учения, как и было запланировано ранее, несмотря на предупреждение Северной Кореи.
КНДР в ночь на вторник, 6 августа, провела испытания баллистических ракет малой дальности. Две ракеты были выпущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море. Максимальная высота полета составила 37 км, а скорость - 6,9 числа Маха.
Запуски новых тактических управляемых ракет проходили под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.