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Кім Чен Ин назвав ракетні запуски попередженням для Вашингтона і Сеула

Кім Чен Ин назвав ракетні запуски попередженням для Вашингтона і Сеула

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ракетні випробування країни, які відбулися напередодні,  були попередженням для Вашингтона та Сеула через їхні спільні військові навчання. Про це повідомило AFP із посиланням на північнокорейське агентство KCNA, передає УНН.

Так, у понеділок відбувся запуск ядерно-озброєної Півночі після того, як південнокорейські та американські військові почали проводити комп’ютерні модельовані спільні навчання, ціль яких - перевірити здатність Сеула взяти оперативний контроль у воєнний час.

Навчання проводилися попри попередження Пхеньяна, що вони можуть поставити під загрозу ядерні переговори між США та Північною Кореєю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками історичної зустрічі 12 червня минулого року в Сінгапурі підписали спільний документ. У ньому, зокрема, Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов'язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Наміри сторін в підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизувалися.

У серпні цього року стало відомо, що Південна Корея і Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання, як і було заплановано раніше, незважаючи на попередження Північній Кореї.

КНДР в ніч на вівторок, 6 серпня, провела випробування балістичних ракет малої дальності. Дві ракети були випущені з східного узбережжя провінції Хванхе-Намдо з проміжком в 12 хвилин і пролетіли близько 450 км, впавши в Японське море. Максимальна висота польоту склала 37 км, а швидкість - 6,9 числа Маха.

Запуски нових тактичних керованих ракет проходили під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

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