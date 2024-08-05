Ким Чен Ын контролирует доставку новых ракетных систем в Северной Корее. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

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В воскресенье лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал доставку новой тактической баллистической ракетной системы войскам.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын также выступил на торжественном мероприятии в Пхеньяне, где были представлены 250 новых пусковых установок тактических баллистических ракет. СМИ описали эти пусковые установки как мощное современное тактическое оружие, разработанное лично Кимом и готовое к передаче подразделениям Корейской народной армии.

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