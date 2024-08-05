Лидер КНДР Ким Чен Ын контролирует доставку новой тактической баллистической ракетной системы войскам. На торжественном мероприятии в Пхеньяне были представлены 250 новых пусковых установок, разработанных лично Кимом.
Ким Чен Ын контролирует доставку новых ракетных систем в Северной Корее. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
В воскресенье лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал доставку новой тактической баллистической ракетной системы войскам.
Согласно сообщению, Ким Чен Ын также выступил на торжественном мероприятии в Пхеньяне, где были представлены 250 новых пусковых установок тактических баллистических ракет. СМИ описали эти пусковые установки как мощное современное тактическое оружие, разработанное лично Кимом и готовое к передаче подразделениям Корейской народной армии.
КНДР шукає ліки за кордоном для Кім Чен Ина - AP 29 июля 2024, 14:50 • 21580 просмотров