Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын восстановил вес и страдает от проблем со здоровьем, связанных с ожирением, включая высокое кровяное давление и диабет, и его чиновники ищут новые лекарства за рубежом которые бы помогли диктатору. Об этом сообщает разведка Южной Кореи, передает Associated Press, пишет УНН.

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Отмечается, что Ким, который имеет рост около 170 сантиметров и ранее весил 140 килограммов, значительно похудел в 2021 году, вероятно, из-за смены диеты. Но последние кадры государственных СМИ показывают, что он восстановил вес.

В понедельник Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), сообщила членам парламента во время закрытого брифинга, что Ким снова весит около 140 килограммов и относится к группе высокого риска определенных заболеваний.

Как отметил депутат Ли Сон Кин, по данным NIS, у Кима с 30 лет есть признаки высокого давления и диабета, поэтому вероятно, что со временем он будет страдать от сердечных заболеваний, если не будет заботиться о здоровье.

Депутат Пак Сон Вон отметил, что, по мнению разведки, ожирение Кима связано со злоупотреблением алкоголем, курением и стрессом.

Согласно данным разведки, северокорейские чиновники пытаются найти за рубежом лекарства для своего лидера.

В разведке подчеркнули, что Северная Корея является одной из самых закрытых стран мира, поэтому практически невозможно узнать точную информацию о здоровье Кима.

В то же время эта тема находится в центре внимания за пределами Северной Кореи, поскольку Ким официально не назначил преемника, который бы взял на себя ответственность за ядерный арсенал страны в случае, если действующий лидер будет недееспособным.

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