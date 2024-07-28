Северная Корея пообещала "полностью уничтожить" врагов в случае войны. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

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Северная Корея заявила, что готова "полностью уничтожить" своих врагов в случае войны, когда лидер Ким Чен Ын отдаст приказ.

Заявления сделали высокопоставленные военные чиновники, в частности полковник армии Ри Ун Рён и капитан ВМС Ю Кьонг Сонг, во время встречи в субботу, посвященной 71-й годовщине перемирия в Корейской войне. Они выразили "вспышку ненависти" к США и Южной Корее. На встрече присутствовал и сам Ким Чен Ын.

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