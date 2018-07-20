Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 125 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 125 человек. Об этом сообщает EFE со ссылкой на данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий, передает УНН.
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго возросло до 125 человек после того, как было идентифицировано четырех человек.
Пропавшими без вести считаются 297 человек.
Напомним, извержение вулкана Фуэго произошло 3 июня. Это одно из самых мощных извержений вулкана за последние 40 лет в Гватемале.
Вулкан Фуэго, что означает "вулкан огня" на испанском языке, является одним из нескольких активных вулканов среди 34 в Центральной Америке.