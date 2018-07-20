Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 125 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Кількість жертв виверження вулкану Фуего у Гватемалі зросла до 125 осіб. Про це повідомляє EFE з посиланням на дані Національного координаційного центру щодо боротьби з наслідками стихійних лих, передає УНН.
Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Фуего зросла до 125 осіб після того, як було ідентифіковано чотирьох осіб.
Такими, що зникли безвісти, вважаються 297 осіб.
Нагадаємо, виверження вулкану Фуего сталось 3 червня. Це одне з найпотужніших вивержень вулкану за останні 40 років у Гватемалі.
Вулкан Фуего, що означає “вулкан вогню” іспанською мовою, є одним з декількох активних вулканів серед 34 у Центральній Америці.