Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек

Спасательные службы Греции обнаружили тело человека, который до этого считался пропавшим. Таким образом, количество жертв наводнения возросло до 16 человек.

Тело было найдено в прибрежном районе к западу от Афин, в городке Неа Перамос. Спасатели обнаружили мужчину в подвале дома.

Сейчас в Греции продолжаются поисковые работы четырех человек, которые пропали.

Как сообщал УНН, в Греции в окрестностях Афин в среду сильное наводнение унесло жизни по меньшей мере 14 человек.