Число жертв наводнения в Греции возросло до 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Число погибших в результате сильного наводнения, произошедшего в столице Греции, возросло до 16 человек, передает УНН со ссылкой на Protothema.
Спасательные службы Греции обнаружили тело человека, который до этого считался пропавшим. Таким образом, количество жертв наводнения возросло до 16 человек.
Тело было найдено в прибрежном районе к западу от Афин, в городке Неа Перамос. Спасатели обнаружили мужчину в подвале дома.
Сейчас в Греции продолжаются поисковые работы четырех человек, которые пропали.
Как сообщал УНН, в Греции в окрестностях Афин в среду сильное наводнение унесло жизни по меньшей мере 14 человек.