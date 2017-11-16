Кількість жертв від повені у Греції зросла до 16 осіб

Рятувальні служби Греції виявили тіло людини, яка до цього вважалася зниклою. Таким чином, кількість жертв від повені зросла до 16 осіб.

Тіло було знайдено у прибережному районі на захід від Афін, у містечку Неа Перамос. Рятувальники виявили чоловіка у підвалі будинку.

Наразі у Греції тривають пошукові роботи чотирьох людей, які зникли.

Як повідомляв УНН, у Греції на околицях Афін в середу сильна повінь забрала життя щонайменше 14 людей.