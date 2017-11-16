Кількість жертв від повені у Греції зросла до 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок сильної повені, яка сталася у столиці Греції, зросла до 16 осіб, передає УНН з посиланням на Protothema.
Рятувальні служби Греції виявили тіло людини, яка до цього вважалася зниклою. Таким чином, кількість жертв від повені зросла до 16 осіб.
Тіло було знайдено у прибережному районі на захід від Афін, у містечку Неа Перамос. Рятувальники виявили чоловіка у підвалі будинку.
Наразі у Греції тривають пошукові роботи чотирьох людей, які зникли.
Як повідомляв УНН, у Греції на околицях Афін в середу сильна повінь забрала життя щонайменше 14 людей.