Количество жертв теракта на юге Сирии возросло до 50

Также, по обновленной информации, пострадали не менее 78 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 38 жертвах и 37 пострадавших.

Напомним, боевые самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская провинция Латакия приняла около 1 млн беженцев из других провинций страны и из-за рубежа.



Как сообщал УНН, в результате атак сил режима Башара Асада на границе с Израилем на населенные пункты Сирии погибли не менее 18 мирных жителей. Тела многих погибших все еще остаются под завалами.