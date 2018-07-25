Количество жертв теракта на юге Сирии возросло до 50
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Террорист смертник взорвал бомбу на северо-востоке от сирийского города Свейда. В результате инцидента погибли 50 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Также, по обновленной информации, пострадали не менее 78 человек.
Напомним, ранее сообщалось о 38 жертвах и 37 пострадавших.
Напомним, боевые самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Сирийская провинция Латакия приняла около 1 млн беженцев из других провинций страны и из-за рубежа.
Как сообщал УНН, в результате атак сил режима Башара Асада на границе с Израилем на населенные пункты Сирии погибли не менее 18 мирных жителей. Тела многих погибших все еще остаются под завалами.