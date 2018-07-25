Кількість жертв теракту на півдні Сирії зросла до 50
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Смертник підірвав бомбу на північному сході від сирійського міста Свейда. В результаті інциденту загинули 50 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Також, за оновленою інформацією, постраждали не менше 78 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 38 жертв і 37 постраждалих.
Нагадаємо, бойові літаки міжнародної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, завдали авіаудар по мирних жителях в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.
Сирійська провінція Латакія прийняла близько 1 млн біженців з інших провінцій країни і з-за кордону.
Як повідомляв УНН, в результаті атак сил режиму Башара Асада на кордоні з Ізраїлем на населені пункти Сирії загинули не менше 18 мирних жителів. Тіла багатьох загиблих все ще залишаються під завалами.