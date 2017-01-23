Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до шести человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Число жертв схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло шести человек: в воскресенье вечером пожарные извлекли из-под снега тело еще одного погибшего мужчины, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек.
Напомним, поздно вечером 18 января горный отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии оказался накрыт снежной лавиной, сход которой спровоцировала серия мощных землетрясений в регионе.
Операция по спасению до 30 постояльцев и сотрудников отеля проходит до сих пор. По последним данным, 23 человека считаются пропавшими без вести. Число выявленных живыми - 11 человек.