Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до шести человек

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек.

Напомним, поздно вечером 18 января горный отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии оказался накрыт снежной лавиной, сход которой спровоцировала серия мощных землетрясений в регионе.

Операция по спасению до 30 постояльцев и сотрудников отеля проходит до сих пор. По последним данным, 23 человека считаются пропавшими без вести. Число выявленных живыми - 11 человек.