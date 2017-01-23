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Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до шести осіб

Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до шести осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Число жертв сходу сніжної лавини на гірський готель Rigopiano в центральній Італії досягло шести осіб: в неділю ввечері пожежники витягнули з-під снігу тіло ще одного загиблого чоловіка, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Раніше повідомлялося про загибель в результаті сходу лавини п'яти чоловік.

Нагадаємо, пізно увечері 18 січня гірський готель Rigopiano в гірському масиві Гран-Сассо в центрі Італії виявився накритий сніговою лавиною, сход якої спровокувала серія потужних землетрусів в регіоні.

Операція з порятунку до 30 постояльців і співробітників готелю проходить до сих пір. За останніми даними, 23 людини вважаються зниклими без вісті. Число виявлених живими — 11 осіб.

Українські Національні Новини

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