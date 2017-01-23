Кількість жертв сходження лавини на готель в Італії зросла до шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Число жертв сходу сніжної лавини на гірський готель Rigopiano в центральній Італії досягло шести осіб: в неділю ввечері пожежники витягнули з-під снігу тіло ще одного загиблого чоловіка, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Раніше повідомлялося про загибель в результаті сходу лавини п'яти чоловік.
Нагадаємо, пізно увечері 18 січня гірський готель Rigopiano в гірському масиві Гран-Сассо в центрі Італії виявився накритий сніговою лавиною, сход якої спровокувала серія потужних землетрусів в регіоні.
Операція з порятунку до 30 постояльців і співробітників готелю проходить до сих пір. За останніми даними, 23 людини вважаються зниклими без вісті. Число виявлених живими — 11 осіб.