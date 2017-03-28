Число жертв наводнений в Перу достигло 90 человек

При этом в минобороны страны уточнили, что это связано не с новыми смертями в результате стихии, а с подтверждением гибели людей.

По официальным данным, 347 человек получили ранения, 20 человек пропали без вести. Кроме того, из-за непогоды пострадали более 120 тыс. человек. Еще более 742 тыс. пострадали в той или иной степени.

Разрушены 14,301 тыс. домов, 14,668 тыс. домов покинули люди и еще 164,386 тыс. были повреждены.

Между тем национальный центр чрезвычайных операций страны объявил предупреждение о продолжение осадков в регионах Тумбес, Пьюра и Ламбаеке на северо-западе страны и расширил к лесам, поскольку на Амазонке объявили "красный уровень тревоги" из-за ее поднятия.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами наводнений в Перу стали 75 человек.