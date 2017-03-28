Кількість жертв повеней в Перу сягнула 90 осіб

При цьому у міноборони країни уточнили, що це пов'язано не з новими смертями від стихії, а з підтвердженням загибелі людей.

За офіційними даними, 347 людей отримали поранення, 20 людей зникли безвісти. Крім того, через негоду постраждали більше 120 тис. людей. Ще понад 742 тис. постраждали в тій чи іншій мірі.

Зруйновано 14,301 тис. будинків, 14,668 тис. будинків покинули люди і ще 164,386 тис. були пошкоджені.

Тим часом національний центр надзвичайних операцій країни оголосив попередження про продовження опадів в регіонах Тумбес, П'юра і Ламбаєке на північному заході країни і розширив до лісів, оскільки на Амазонці оголосили "червоний рівень тривоги" через її підняття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами повеней в Перу стали 75 людей.