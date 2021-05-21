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Число жертв действий ВС Израиля в секторе Газа достигло 243 человек

Киев • УНН

 • 12815 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Число погибших в результате действий израильских военных в Газе увеличилось до 243. Такие данные приводит в пятницу Минздрав анклава на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Число жертв действий ВС Израиля в секторе Газа достигло 243 человек

Детали

Ранее сообщалось о 232 погибших в Газе.

“Общее число жертв израильской агрессии в секторе Газа составляет 243, в том числе 66 детей и 39 женщин”, — говорится в сообщении. Отмечается, что число пострадавших составляет 1 910.

Добавим, что с израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Ранее

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с киевским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. 

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