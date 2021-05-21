Кількість жертв дій ЗС Ізраїлю у секторі Гази досягла 243 осіб

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Раніше повідомлялося про 232 загиблих в Газі.

“Загальна кількість жертв ізраїльської агресії в секторі Газа становить 243, в тому числі 66 дітей і 39 жінок”, — йдеться в повідомленні. Зазначається, що кількість постраждалих становить 1 910.

Додамо, що з ізраїльського боку загинуло щонайменше 12 осіб.

Раніше

Режим припинення вогню вступив в силу в п’ятницю о 02:00 за палестинським і ізраїльським часом (збігається з київським) між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями в секторі Газа. Діючі в Газі угруповання і ізраїльська армія обмінювалися ударами з 10 травня. Ракетні обстріли послідували за заворушеннями біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, що живуть там. За цей час радикали випустили по території єврейської держави понад 4 тис. ракет, у відповідь ізраїльські військові бомбардували сотні цілей в анклаві. З ізраїльського боку загинуло щонайменше 12 осіб.