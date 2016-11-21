Число жертв аварии на железной дороге в Индии возросло до 133 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Индийские спасатели, осматривая в понедельник последний из искореженных вагонов поезда, что сошел с рельсов, вытащили новые тела погибших в результате аварии, поэтому число жертв возросло до по меньшей мере 133 человек, ранены еще более 200, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Смертельная авария на железной дороге в Индии, когда поезд сошел с рельсов, произошла в воскресенье.
Сошли с рельсов 14 вагонов.
Эта железнодорожная катастрофа может стать крупнейшей в Индии с 2005 года. Тогда в катастрофе погибло более 100 человек.