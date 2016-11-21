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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Кількість жертв аварії на залізниці в Індії зросла до 133 осіб

Кількість жертв аварії на залізниці в Індії зросла до 133 осіб

Київ • УНН

 • 7163 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Індійські рятувальники, оглядаючи в понеділок останній з понівечених вагонів поїзда, що зійшов з рейок, витягли нові тіла загиблих внаслідок аварії, тож кількість жертв зросла до щонайменше 133 осіб, поранено ще понад 200, передає УНН з посиланням на Reuters.

Смертельна аварія на залізниці в Індії, коли поїзд зійшов з рейок, сталася у неділю.

Зійшло з рейок 14 вагонів.

Ця залізнична катастрофа може стати найбільшою в Індії з 2005 року. Тоді у катастрофі загинуло понад 100 осіб.

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