Кількість жертв аварії на залізниці в Індії зросла до 133 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Індійські рятувальники, оглядаючи в понеділок останній з понівечених вагонів поїзда, що зійшов з рейок, витягли нові тіла загиблих внаслідок аварії, тож кількість жертв зросла до щонайменше 133 осіб, поранено ще понад 200, передає УНН з посиланням на Reuters.
Смертельна аварія на залізниці в Індії, коли поїзд зійшов з рейок, сталася у неділю.
Зійшло з рейок 14 вагонів.
Ця залізнична катастрофа може стати найбільшою в Індії з 2005 року. Тоді у катастрофі загинуло понад 100 осіб.